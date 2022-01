Schlepper schoss auf Bundesheersoldaten

Im Zuge einer Anhaltung durchbrach laut Verteidigungsministerium ein Kastenwagen die Kontrolle am Grenzübergang. Der Wagen mit ungarischem Kennzeichen konnte auf einem Feldweg angehalten werden.

Die Flüchtlinge sprangen aus dem Fahrzeug, ebenso einer der beiden Schlepper. Dieser rannte in Richtung Ungarn und schoss auf Assistenzsoldaten. Alle blieben unverletzt, so Polizeipressesprecher Helmut Mrban gegenüber der APA. Der Mann sei aber noch flüchtig, die Polizei ermittle auf Hochtouren, so Marban. Laut seinen Angaben wurden zwölf Flüchtlinge aufgegriffen. Zu ihrer Nationalität konnte er noch keine Angaben machen.

Tanner: „Neue Dimensionen“

Die Fahndung nach dem geflüchteten Schlepper läuft, so Marban gegenüber dem ORF Burgenland. Festgenommen wurde hingegen ein zweiter mutmaßlicher Schlepper. Der Mann stamme aus Moldawien, die Herkunft des flüchtigen Schleppers ist noch nicht bekannt. „Dieser heutige Vorfall verdeutlicht, dass die Maßnahmen der Schlepper und die damit verbundene Kriminalität neue Dimensionen erreicht haben. Ich bin froh, dass die eingesetzten Soldaten beim Schusswechsel unverletzt geblieben sind“, sagte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in der Aussendung.

Doskozil: „Menschenverachtend“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich über den Vorfall schockiert und betroffen. „Dieser Angriff zeigt, wie menschenverachtend die internationale Schlepperkriminalität agiert und dass es dabei keine Tabus mehr gibt. Ich bin erleichtert, dass es keine Verletzten gab und die involvierten Soldaten wohlauf sind“, so Doskozil.

Der Vorfall zeige, unter welchem Risiko die Grenzsicherung durch österreichische Soldaten und Polizisten mittlerweile erfolge. „Umso wichtiger ist es, das hervorragende Engagement unserer Einsatzkräfte wertzuschätzen. Das Burgenland ist sehr dankbar dafür“, so Doskozil. „Die Auslagerung von Asylverfahren zu Verfahrenszentren außerhalb Europas würde dem ‚Geschäftsmodell‘ dieser hochlukrativen Kriminalität den Boden entziehen“, ergänzte der Landeshauptmann in einer ersten Reaktion.