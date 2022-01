Faschingsnarren müssen pausieren

Der Jahrmarkt der Narren in Oberwart ist so gut wie abgesagt. „Eigentlich hätten wir einen Betten-Corso geplant, jeder hätte mitfeiern können. Aber ich glaube den Behörden wäre das G’impfte aufgegangen, das wollten wir uns nicht antun. Deshalb wird es erst nächstes Jahr wieder eine Sause geben und dann geht es aber wirklich ab. Und hoffentlich dann ohne Maske und volle Pulle“, so Alfred Masal, Organisator des Jahrmarktes der Narren in Oberwart.

ORF

Absagen auch in Neusiedl und Eisenstadt

Coronabedingt wird es auch in Neusiedl am See den traditionellen Faschingsumzug der katholischen Jugend und Jungschar heuer nicht geben. Und ebenso in der Landeshauptstadt Eisenstadt ist kein großer Umzug geplant, heißt es aus dem Rathaus.

ORF

Krebsler müssen pausieren

Auch in Oberpullendorf müssen die Krebsler heuer pausieren. „Leider müssen die Krebsler ihre Kappelsitzung zum zweiten Mal absagen, das tut uns natürlich im Herzen weh, weil wir gerne auf der Bühne stehen und für unser Publikum da sind. Wie es mit dem Faschingsumzug aussieht, können wir auch noch nicht sagen, das kommt auf die Zahlen an, aber ich denke er wird nicht stattfinden“, so Beatrix Fischer-Pochtler, Präsidentin der Faschingsgilde Oberpullendorf.

Kein Faschingskabarett in Güssing

Auch in Mattersburg wird es heuer wahrscheinlich keinen Umzug geben, sagen die Organisatoren aus Walbersdorf. Leider nichts zu lachen gibt es auch heuer wieder beim Güssinger Faschingskabarett.

„Das tut allen weh, aber wir stoßen auch auf viel Verständnis. Aber der Sommer wird stattfinden und zwar mit den Bremer Stadtmusikanten, den Musical Kids und mit Sister Act im August. Wir freuen uns schon sehr darauf“, so Marianne Resetarits, Intendantin des Musicals Güssing.

Davor sollte aber Faschingsdienstag in Güssing noch der Umzug der Narren stattfinden. „Die Faschingsgilde Güssing hat sich entschieden, dass wir uns noch nicht entschieden haben. Wir werden uns Ende Jänner treffen und dann die Lage klären. Ein Faschingsumzug lebt von Masken- und Kindergruppen, von der Gestaltung von Wägen und diesbezüglich ist die Sache sehr schwierig“, so Johannes Hofbauer, Präsident der Faschingsgilde Güssing.

ORF

Kein Umsatz bei Kostümverleihern

Auch in Jennersdorf ist derzeit kein feucht-fröhlicher Umzug geplant, heißt es aus dem Rathaus. Keine Umzüge, keine Maskenbälle – das bedeutet kein Umsatz bei den Kostümverleihern. Brigitte Weber in Henndorf hat über 500 Masken in ihrem Fundus. „Die Nachfrage ist ganz schlecht, es war voriges Jahr nichts und auch heuer nicht“, so Weber. Jetzt hoffen alle Faschingsbegeisterten auf das nächste Jahr.