Eigene PCR-Auswertung bei Sanochemia

Das Sanochemia Werk 1 in Neufeld an der Leitha (Bez. Eisenstadt-Umgebung) ist der Standort des neuen PCR-Labors. Seit gut drei Wochen werden hier PCR-Proben aus sechs Testzentren des Landes, aber auch behördliche angeordnete Tests ausgewertet. Dafür sind derzeit insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestellt. Eine weitere Aufstockung ist nicht ausgeschlossen, denn der Betrieb läuft auf Hochtouren.

3.000 Proben pro Tag bearbeitet

„Bis zu 3.000 Proben pro Tag werden hier am Standort in Neufeld bearbeitet. Sie werden beim Wareneingang thermisch inaktiviert, kommen dann in unser Labor, werden extrahiert und dann über unseren PCR-Cycler ausgewertet“, erklärt Markus Mateyka von Haemo Pharma in Hornstein. Im Durchschnitt dauert dieser Prozess, von der Ankunft der Proben in Neufeld bis zur fertigen Auswertung im Labor, rund acht Stunden, ein guter Wert im österreichweiten Vergleich.

Laborbetrieb seit drei Wochen

Der Laborbetrieb selbst läuft seit drei Wochen, viel länger dauerte auch die Planungsphase dafür nicht. Anfang Dezember begann man damit, die ersten Tests wurden kurz vor Weihnachten durchgeführt. „Es ist eine riesen Herausforderung, keine Frage. Dadurch, dass wir hier eine Kooperation zwischen Sanochemia, der Haymo-Pharma und dem Land zusammengebracht haben, war es möglich mit geeinten Kräften das zusammenzubringen. Das heißt, jeder hat sein volles Netzwerk, seine Partnerlandschaft, das Know-How der Mitarbeiter eingebracht und dadurch war das möglich“, so Thomas Erkinger von Sanochemia.

Tests sollen möglichst rasch durchgeführt werden

Mit diesem Labor möchte das Land Burgenland, das an der Sanochemia beteiligt ist, sicherstellen, dass die behördlich angeordneten Tests, auch bei extremen Infektionszahlen möglichst rasch durchgeführt werden können.

„Das war im Prinzip die Grundidee vom ganzen Labor, dass wir indem wir Einzelprobenauswertungen machen und hier im Burgenland vor Ort sitzen, dazu befähigt sind, in einer Phase wenn wirklich die Testkapazitäten unter volle Last kommen – was bereits im letzten Jahr passiert ist – dass wir dann dazu in der Lage sind, die behördlich angeordneten Tests für das Land umzusetzen“, so Erkinger.

Denn nur durch rasche Ergebnisse und die damit einhergehenden Maßnahmen, können Infektionswellen schneller wieder eingedämmt werden.