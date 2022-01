Immer mehr Menschen auf Sozialmärkte angewiesen

Der erste Sozialmarkt des Landes mit dem Namen Sonnenmarkt wurde im Oktober in Oberwart eröffnet – mehr dazu in Erster Landes-Sozialmarkt eröffnet. Auf einer Fläche von 260 Quadratmetern werden Lebensmittel und Drogerieartikel zu günstigen Preisen angeboten. Die Kundenfrequenz nahm seit der Eröffnung stark zu, sagt die Marktleiterin Gabriele Binder. „Wir haben mit einem Durchschnitt von 20 bis 25 Leuten begonnen und kommen mittlerweile auf knapp 50, also es steigt von Monat zu Monat“, so Binder.

Dunst: „Niemand muss sich schämen“

Die Kunden kommen aus dem gesamten Bezirk Oberwart. Einkaufen dürfen all jene, die armutsgefährdet sind oder nur eine Mindestpension beziehen. Betreiber des Sonnenmarkts und des angeschlossenen Sonnencafes in Oberwart ist die Volkshilfe Burgenland. „Wir als Betreiber laden herzlich ein, wir haben genug hochwertige, gute Lebensmittel, die sonst weggeschmissen werden würden, deshalb können wir sie billig hergeben. Niemand muss sich genieren“, so Präsidentin Verena Dunst.

Sozialmärkte eine echte Hilfe

Organisiert werden die Sonnenmärkte im Auftrag des Landes von der Soziale Dienste Burgenland GmbH. Aus Sicht von Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) sind die Sozialmärkte eine echte Hilfe für all jene, die mit einem geringen Einkommen ihr tägliches Leben bestreiten müssen.

„Wir haben beste Rückmeldungen von den Menschen, die hierherkommen. Wir wissen alle, die Pandemie macht die Zeit für die Menschen nicht einfacher, auch hier im Burgenland. Es gibt Kündigungen, es gibt mehr arbeitslose Menschen. Da ist es vonseiten der Politik umso wichtiger, ein Zeichen zu setzen, dass wir auf Seite der Menschen stehen, dass wir die Menschen sozial unterstützen wollen. Deshalb war es die richtige Entscheidung“, so Schneemann.

Bis Ende 2023 soll es, wie angekündigt, in jedem Bezirk einen Sonnenmarkt geben. Die nächsten werden in Neusiedl am See und Oberpullendorf eröffnet.