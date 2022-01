2022 soll Jahr der Konzerte werden

Für gewöhnlich bringt Barracuda Music die großen Namen nach Österreich, wie The Rolling Stones oder Metallica. Die Firma veranstaltete vor der Coronapandemie Mega-Events und hunderte Einzelkonzerte. Lockdowns und die Zögerlichkeit der politisch Verantwortlichen nervten Tatar 2021. „Da sieht man die Wertigkeit der Popkultur bei der Regierung, die ist nämlich gleich Null“, so Tatar in einem Interview.

Festivalveranstalter zu Nova Rock und Frequency Ewald Tatar beantwortet als Chef der Barracuda Music für Megafestivals, wie das Nova Rock in Nickelsdorf oder das Frequency in St. Pölten im Jahr 2022 aussehen könnte.

Sämtliche Veranstaltungen abgesagt

Der Veranstalter musste im vergangenen Jahr im Burgenland alles absagen oder verschieben: das Nova Rock Festival in Nickelsdorf, das Lovely Days im Schlosspark Eisenstadt, sowie Konzerte von Van Morrison und Sting. Das Picture On-Festival in Bildein fand zum zweiten Mal in Folge nicht statt. Picture On wird neuerlich verschoben.

„Sind nicht Teil des Problems, sondern der Lösung“

In St. Pölten wurde das Großereignis Frequency Festival durch eine Verordnung der Stadt abgeblasen. „Wir sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, das sollte man von der Politik auch verstehen“, so Tatar.

Nova Rock Encore in Wiener Neustadt

Mit durchdachten Präventionskonzepten wurde im September der Hunger nach Festival doch ein wenig gestillt. Beim eintägigen „Nova Rock Encore“ in Wiener Neustadt feierten 15.000 Menschen, es gab danach eine gemeldete Corona-Infektion, 180 Menschen ließen sich vor Ort impfen. Für Tatar ein Beweis, wie große Festivals zukünftig sicher stattfinden können – mehr dazu in 15.000 Besucher bei Nova Rock Encore mit „2-G“.

Foo Fighters am Nova Rock

Heuer soll ein Jahr der Konzertereignisse werden. Barracuda Music lässt Iron Maiden einfliegen, Green Day, Guns’n’Roses und Ed Sheeran. Für das Nova Rock sind die Briten Muse und die US-Rocker Foo Fighters angekündigt. „Die Foo Fighters werden erstmals am Nova Rock spielen, das haben wir 2020 schon angekündigt, ich gehe davon aus, dass wir sie 2022 erstmals auch sehen werden“, so Tatar.