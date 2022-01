Förderung für Luftwärmepumpen

Im Garten eines Einfamilienhauses in Steinbrunn wurde präsentiert, was die Landesregierung als Meilenstein österreichischer Energiepolitik bezeichnet. Das Motto lautet: Öl- und Gasheizungen raus, Luftwärmepumpen rein. Diese Anlagen ziehen Wärme auch aus kalter Luft.

All-Inclusive-Paket

Über einen Wasserspeicher wird das Haus beheizt. Die Energie Burgenland bietet je nach Haushaltsgröße zwei Varianten an: 90 Euro oder 100 Euro im Monat für ein All-Inclusive-Paket. Nach 15 Jahren geht die Anlage ins Eigentum über. „Es ist nicht nur die Montage und Inbetriebnahme dabei, es sind auch die Garantie und das Service auf diese 15 Jahre inkludiert. Sie müssen sich also um nichts kümmern, es ist ein Sorglos-Paket“, so Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland.

46.000 Haushalte heizen noch mit Öl oder Gas

Bund und Land fördern den Umstieg mit insgesamt 11.000 Euro pro Anlage. Eine großzügig Unterstützung als Anreiz, dass auch Altbauten von Öl und Gas wegkommen. „Die soziale Verträglichkeit des Klimaschutzes muss verträglich sein, auch die Leistbarkeit“, so Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Das Angebot richtet sich an alle fast 46.000 Haushalte im Burgenland, die derzeit noch mit Öl oder Gas heizen. „Das was wir heute präsentieren, ist österreichweit einzigartig. Ein Meilenstein, um dieses Ziel Klimaneutralität 2030 zu erreichen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Umweltfreundliche Energiesysteme entlasten die Gedlbörse und schützen das Klima.

Die Landesregierung arbeite konsequent an der Energieautarkie, sagt SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Er bezeichnet die neue Wärmestrategie als weiteren „Meilenstein der Energiewende“. Die Grünen begrüßen die neue Wärmestrategie des Landesenergieversorgers. Man sei erfreut darüber, wie beherzt die Energie Burgenland die Energeiwende vorantreibe, so Grünen-Landessprecherin Regina Petrik. Sie verweist gleichzeitig auf die Förderaktion von Umweltministerin Leonore Gewessler zum Heizkesseltausch.