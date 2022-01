296 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Ein 89-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart und eine 90-jährige AWH-Bewohnerin aus dem Bezirk Mattersburg sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.464. 2.372 (+226) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 491,50.

31.670 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 33.581.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 235.896 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 155.060 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Probleme bei PCR-Gurgeltests

Bei den PCR-Gurgeltests ist es am Donnerstag in der Früh in mehreren Bundesländern zu einem Problem im elektronischen System gekommen. Betroffene bekamen ohne Abgabe der zuvor gemachten Probe ein negatives Ergebnis zugestellt. Im Burgenland waren davon laut dem Koordinationsstab des Landes auch Lollipop-Tests in Kindergärten betroffen – mehr dazu in PCR-Testergebnisse ohne Auswertung.