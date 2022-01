Nur dünne Eisschicht auf dem Neusiedlersee

Zwei bis drei Zentimeter Eisdicke wurden am Mittwoch in Mörbisch am See gemessen. Zu wenig zum Schlittschuhfahren oder Wandern, denn die Eisschicht ist zu dünn, um tragfähig zu sein. Ein Betreten ist daher nicht möglich, ja wäre sogar lebensgefährlich. Eissegler und andere Wintersportler werden sich also noch weiter gedulden müssen. Schon am Donnerstag wird es wieder wärmer.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Letzter starke Winter war 2017

Den letzten wirklich guten Winter gab es am Neusiedlersee im Jahr 2017. Damals wurde stellenweise eine Eisdicke von rund 20 Zentimetern und mehr auf dem See festgestellt. Genug zum Schlittschuhlaufen oder Spazierengehen. Damals dauerte die Saison gut sechs Wochen, bis das Eis wieder verschwunden ist. Seither gab es nur wenig oder gar keine Möglichkeiten den See mit den Schlittschuhen zu erkunden.