Doskozil dementiert Abspaltungsgerüchte

Interne Konflikte in der SPÖ führten zuletzt medial zu Spekulationen, wonach sich die SPÖ Burgenland von der Bundespartei abspalten könnte. Einzelne Funktionäre seien unzufrieden mit dem Kurs von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, hatte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einem Interview gesagt – mehr dazu in Fürst legt im Konflikt mit Bundespartei nach. Die Partei sollte nach außen geschlossen auftreten und Probleme intern klären, sagte dazu SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil am Mittwochnachmittag.

Nur gemeinsamer Weg mit der Sozialdemokratie

Doskozil ist dezidiert gegen eine Parteispaltung nach dem Vorbild von CDU und CSU in Deutschland: „Das ist nicht nur meine Position, sondern es gibt eine klare Position der burgenländischen Sozialdemokratie und die lautet, dass es nur einen gemeinsamen Weg mit der Sozialdemokratie in Österreich gibt. An diesem Standpunkt und an dieser Meinung orientiert sich die burgenländische Sozialdemokratie und daran hat sich auch jeder Spitzenfunktionär der SPÖ im Burgenland zu orientieren.“