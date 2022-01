2021: PET to PET recycelte 27.300 Tonnen

Das abgelaufene Jahr sei für die Recycling-Industrie ein herausforderndes gewesen, denn nach einem kurzen positiven Aufschwung sei es zu einer dramatischen Materialverknappung auf den Rohstoffmärkten gekommen. Die gesammelten und sortierten PET-Flaschenballen erlebten in der ersten Jahreshälfte eine nie da gewesene Preisentwicklung, so Geschäftsführer Christian Strasser. Die Verarbeitungsmenge von 27.300 Tonnen entspricht rund 1,1 Milliarden PET-Flaschen.

Andi Bruckner

Technische Infrastruktur verbessert

Am Standort Müllendorf wurde 2021 an der technischen Infrastruktur gearbeitet. Zur Speicherung und Vorbereitung des Zwischenproduktes aus der Waschanlage für den nachfolgenden lebensmitteltauglichen Aufbereitungsschritt dienen nun zwei große Multigon Silos mit zwei Silokammern. Für die effiziente Verladung der hochwertigen Recyclate wurde weiters eine eigene Siloverladestation errichtet.

Andi Bruckner

Investitionen: Grundstück wird erweitert

Für 2022 sind weitere Investitionen geplant, so soll die Grundstücksfläche um 19.000 Quadratmeter erweitert werden, hieß es am Mittwoch, um zusätzliche Lager bzw. Manipulationsflächen zu schaffen. Außerdem will das Unternehmen, das die Anlagen bereits mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betreibt, diese künftig zum Teil über eine eigene Photovoltaikanlage versorgen, kündigte Strasser an.