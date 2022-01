Kroatisch-Redaktion sucht MitarbeiterInnen

Gesucht sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für die Arbeit in den Bereichen Fernsehen, Hörfunk und Online als Journalistin oder Journalist bzw. als Gestalterin oder Gestalter interessieren. Sehr gute Kenntnisse der burgenlandkroatischen Sprache in Wort und Schrift sind genauso notwendig wie das Interesse am Leben und Kultur der Volksgruppen im Burgenland.

ORF

Erwünscht sind auch digitale Skills und die Freude an der Arbeit auch in den neuen Medien. Gestalterisches Talent und Teamfähigkeit sind weitere Voraussetzungen um die Kroatisch-Redaktion des ORF Burgenland verstärken zu können. Der Dienstort ist Eisenstadt. Ihre Bewerbungen schicken Sie bitte an hrvati@orf.at.