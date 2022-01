Großteil der Kindergärten erfüllt Bioquote

Der Umstieg auf biologisches Essen in burgenländischen Kindergärten ist im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz verankert. In rund 90 Prozent der Kindergärten stamme bereits die Hälfte der Lebensmittel für die Mahlzeiten aus biologischem Anbau, bilanzierte Familien- und Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Bis zum Jahr 2024 soll das Essen dann komplett „bio“ sein. Auch in den Küchen der Landesschulen und der Schülerheime wurde die Quote im Vorjahr erreicht.

Zuschüsse für Familien mit niedrigem Einkommen

Das Land legte einen Bio-Leitfaden mit Tipps für Zulieferer auf. Die Bereitschaft der Kindergärten und Schulen zur Umstellung zeige, dass der Weg richtig sei, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Ist das Familieneinkommen niedrig, sind für Eltern Zuschüsse des Landes zu den Beitragskosten für das Essen vorgesehen.