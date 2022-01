Heisz neuer Ortschef von Oberpullendorf

Die entsprechende Wahl dazu fand im Rahmen einer Gemeinderatssitzung am Sonntag im Rathaus Oberpullendorf statt. Am Montag hat Heisz offiziell die Amtsgeschäfte übernommen. Er wurde gemeinsam mit der zweiten Vizebürgermeisterin Christina Köppel (ÖVP) am Montag angelobt.

Stadtgemeinde Oberpullendorf

„Ich freue mich auf diese neue, anspruchsvolle Aufgabe als Bürgermeister Oberpullendorfs und bedanke mich für das Vertrauen in mich. Der Schwerpunkt meiner Arbeit wird im Kontakt mit den Menschen liegen und weniger am Schreibtisch", so Heisz in einer Aussendung. Am Montag wurde er von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses zum ersten Arbeitstag als Bürgermeister in Empfang genommen.