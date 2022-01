Impfung für Kinder nun auch ohne Anmeldung möglich

Bisher musste man sein Kind um es impfen zu lassen über das Vormerksystem des Landes anmelden. Seit Sonntag ist eine Impfung auch für fünf bis elf jährige Kinder ohne Termin möglich – immer sonntags zwischen 14.30 und 18.30 Uhr in allen Impfzentren des Landes. „Der große Andrang ist vorbei, aber das Interesse ist dennoch rege. Es gibt durchaus auch Eltern, die ihre Kinder gerne spontan impfen lassen würden und sich die Anmeldung sparen wollen. Dadurch haben wir dafür entschieden auch diese Möglichkeit zu bieten“, so Impfkoordinatorin Tanja Ritt.

Impfquote soll weiter steigen

28 Prozent und damit mehr als 5.000 Kinder der fünf bis elf Jährigen haben den ersten Stich erhalten. 16 Prozent sind bereits zweimal geimpft. Das Land zieht vorerst zufrieden Bilanz, so Ritt: „Man kann durchaus zufrieden sein mit diesen Zahlen, aber selbstverständlich müssen wir weiterhin an der Impfquote arbeiten, damit die noch weiter nach oben geht.“

Neues Angebot ab Mitte Jänner

Eine Impfung für Kinder gegen das Coronavirus ist in den Impf- und Testzentren jeden Dienstag mit und jeden Sonntag ohne Anmeldung möglich. In den kommenden Tagen wird das Impfangebot des Landes auch noch erweitert, sagte Tanja Ritt: „Zu den Impftagen in den Impf- und Testzentren wird es ab der zweiten Jänner-Hälfte weiters auch die Möglichkeit geben, sich bei der Gemeinde impfen zu lassen. Da fahren wir alle 171 Gemeinden des Burgenlandes wieder ab, und auch dort wird es die Impfung für Kinder geben.“ Bei Kindern wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech-Pfizer verwendet.

Neue Impf- und Testzeiten

Seit 7. Jänner 2022 gelten in den sechs Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) neue Impf- und Testzeiten:

– Impfungen für Kinder (5 bis 11 Jahre)

Dienstag: nur nach Terminbuchung (BioNTech/Pfizer)

Sonntag: 14.30 – 18.30 Uhr (BioNTech/Pfizer) – ohne Terminbuchung

– Impfungen für Personen über 12 Jahre

Donnerstag: 15.00 – 19.00 Uhr (BioNTech/Pfizer)

Freitag: 15.00 – 19.00 Uhr (BioNTech/Pfizer)

Samstag: 08.00 – 18.30 Uhr (BioNTech/Pfizer)

Sonntag: 08.00 – 13.00 Uhr (BioNTech/Pfizer), 13.30 – 18.30 Uhr (Moderna – für Über-30-Jährige, nach Terminbuchung)

Weitere Impfmöglichkeiten gibt es bei den burgenländischen niedergelassenen Ärzten.

Testzeiten BITZ (Antigen- und PCR-Tests)

Montag bis Freitag: 07.00 – 19.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 08.00 – 18.30 Uhr

Neben den BITZ bieten auch die burgenländischen Apotheken die Möglichkeit eines PCR- oder Antigen-Tests. Außerdem kann man über die Aktion „Gurgeln daheim“ einen PCR-Gurgeltest machen – mehr dazu in PCR-Gurgeltests.