Lockdowns und Tiergeschenke fordern Tierheime

Geschenke im Tierschutzhaus

Jedes Jahr ist bei vielen Menschen in Österreich der Wunsch, ein Haustier zu Weihnachten zu schenken, verbreitet, so die Vier Pfoten. Die Lockdowns haben laut der Tierschutzorganisation vermehrt zu unüberlegten Tierkäufen geführt. Die Folge: viele Tierschutzhäuser in Österreich sind wenige Wochen später an ihre Grenzen gestoßen, weil so viele Tiere wieder abgegeben worden sind.