115 Neuinfektionen und ein Todesfall

Eine 66-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Lage in den burgenländischen Spitälern ist weiterhin stabil. Derzeit werden derzeit 46 an Covid-19 Erkrankte behandelt, davon befinden sich elf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg um 61 auf 1.032. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 330,10.

Mehr als 230.000 geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 235.154 Burgenländer und Burgenländerinnen mindestens ihre erste Teilimpfung der CoV-Schutzimpfung erhalten. 151.101 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.