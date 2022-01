Politik

Wahl 2022: Grüne Eisenstadt fixieren Spitzenkandidaten

Die Grünen gehen in Eisenstadt mit Anja Haider-Wallner und Siegfried Mörz an der Spitze in die heurigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Das wurde am Samstag bei einer Klausur der Grünen Eisenstadt beschlossen.