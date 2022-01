Bürgermeisterwechsel in Großwarasdorf

Berlakovich war neun Jahre lang Bürgermeister in Großwarasdorf. In der Gemeinderatssitzung am Freitag wurde Martin Karall zu seinem Nachfolger gewählt, er geht somit für die ÖVP bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen ins Rennen.

ÖVP

ÖVP-Bezirksparteiobmann Nikolaus Berlakovich und ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas waren bei der Gemeinderatssitzung am Freitag ebenfalls dabei und dankten Rudolf Berlakovich für seine langjährige Arbeit als Bürgermeister. "Er konnte in seiner Amtszeit zahlreiche Projekte umsetzen, hat sich insbesondere für die Zweisprachigkeit eingesetzt und hat hervorragende Arbeit für die Menschen in der Gemeinde geleistet, sagte Bezirksparteiobmann Nikolaus Berlakovich. Mit Martin Karall gebe es einen würdigen und engagierten Nachfolger, so Fazekas.