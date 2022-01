Burgenland-Steiermark-Achse weiter stärken

Es gebe eine sehr gute, freundschaftliche Beziehung – und zwar nicht nur zum Bundesland Steiermark, sondern auch persönlich zu Hermann Schützenhöfer, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Das wichtigste Thema würde auf der Hand liegen, das sei die ganze Coronavirus-Situation und die nächsten Schritte. Auch die Impfpflicht werde höchstwahrscheinlich ein Thema sein, das sei keine Frage – aber auch die gesamtpolitische Situation in Österreich werde einen sicher das eine oder andere Mal beschäftigen, so Doskozil.

Viele Punkte für gemeinsame Zusammenarbeit

Das Treffen zwischen den Landeshauptleuten hat mittlerweile Tradition. Man besuche sich immer zu Jahresbeginn, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Das Burgenland und die Steiermark würden in Fragen der Bahn, der Straßen – Stichwort S7, die 2023 eröffnet wird – oder auch in Fragen der Forschung zusammen. Das Burgenland habe sich ja nun auch am Joanneum Research beteiligt. Das sei abseits von Covid sehr wichtig, so Schützenhöfer.