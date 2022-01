Wettskandal: Inzwischen 14 Verdächtige

Vier Personen, darunter zwei EX-Spieler des SC Neusiedl am See saßen seit einem Monat in Untersuchungshaft. Jetzt wurde bei einer Haftprüfungsverhandlung eine Person freigelassen, allerdings läuft ein Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen diese Entscheidung. Drei weitere Personen bleiben in Haft. Allen wird vorgeworfen, in der Herbstsaison der Regionalliga-Ost versucht zu haben, Spiele durch schwache Leistungen und bewusst begangene Fehler zu manipulieren.

Zahl der Verdächtigen inzwischen gestiegen

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Graz schreiten inzwischen voran. Der Kreis der Verdächtigen ist inzwischen auf 14 Personen angewachsen. Unter diesen Personen sollen sich auch weitere Spieler befinden. Einer der Beschuldigten ist in Bulgarien in Haft und soll nach Österreich ausgeliefert werden. Der Fall mutmaßlicher Spielmanipulationen in der Regionalliga Ost kam im November ins Rollen. Die Ermittlungen laufen, weitere Details hat die Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben.