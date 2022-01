Güssing: Bürgermeister Knor kandidiert wieder

Knor ist derzeit in seiner zweiten Amtsperiode. Er wolle die Güssingerinnen und Güssinger auch für die kommende Periode um ihr Vertrauen bitten, so Knor in einer Aussendung. Darin betonte er die Projekte, die bisher in Güssing umgesetzt wurden, beziehungsweise in den kommenden Jahren weiter umgesetzt werden sollen – wie etwa die Sanierung des Rathauses, der Bau des Bildungszentrums oder die Sanierung von Ortstraßen. Den Fokus will Knor auf die Modernisierung des Bezirksvorortes legen.

brenner.at

ÖVP: Wiederantritt bedeute Stillstand

Von der ÖVP hieß es dazu, der Wiederantritt von Knor sei „ein Zeichen des Stillstandes in Güssing“. Viele Projekte seien unter seiner Führung nicht umgesetzt worden, kritisierte Alois Mondschein, Vizebürgermeister von Güssing (ÖVP).