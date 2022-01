119 CoV-Neuinfektionen und drei Todesfälle

Ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg, ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf und ein 91-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Zahl der Spitalspatienten stabil

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 51 Menschen wegen einer Infektion isoliert behandelt, davon befinden sich elf in intensivmedizinischer Behandlung. 1.573 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 31.215 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland beträgt 32.576.

147.331 Auffrischungsimpfungen verabreicht

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 234.859 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 147.331 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.