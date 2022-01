Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an

Am Donnerstag waren laut dem Koordinationsstab des Landes 851 Burgenländerinnen und Burgenländer aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Eine deutliche Steigerung zum Vortag, nämlich um 105 Personen. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden mit 142 neuen Fällen wieder deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet als zuletzt.

51 CoV-Patientinnen und Patienten in den Spitälern

In den burgenländischen Spitälern wurden am Feiertag insgesamt 51 Coronavirus-Patientinnen und Patienten auf den Isolierstationen versorgt. Davon benötigten elf Menschen intensivmedizinische Betreuung. Das Burgenland hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall zu beklagen. Ein 91-jähriger Mann ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

Weiter Spitzenreiter bei Impfungen

In Sachen Impfung gilt das Burgenland nach wie vor als Spitzenreiter unter den Bundesländern. Mehr als 79 Prozent der impfbaren Bevölkerung im Burgenland wurde zumindest einmal geimpft. Bisher waren das knapp 235.000 Personen, von denen der Großteil bereits den zweiten Stich erhalten hat. Auch beim Drittstich, der sogenannten Booster-Impfung, die im Kampf gegen die rasant fortschreitende Omikron-Variante helfen soll, macht man gute Fortschritte. Etwa die Hälfte der bereits geimpften Personen im Burgenland wurde schon dreimal geimpft.