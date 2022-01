FH Burgenland zieht positive Jahresbilanz

Obwohl die Hörsäle auch im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie öfter leer geblieben sind, war es ein erfolgreiches Jahr für die Fachhochschule. Mehr als 6.700 Studierende hat es 2021 an der Fachhochschule gegeben – so viele wie noch nie.

„Faire Finanzierung“ vom Bund gefordert

Trotz der positiven Bilanz richtet Geschäftsführer Georg Pehm aber einen dringenden Appell an die Bundesregierung, denn die Studienplatzförderung wird nach wie vor nicht an die Inflation angepasst, was eine langfristige Planung schwierig macht. „Das ist ein großes Problem der österreichischen Fachhochschulen, dass sie nicht nachhaltig und langfristig planen können, weil die Studienplatzförderung nicht die jeweilige Inflationsabgeltung beinhaltet. Somit kommen mit jedem ersten Jänner zusätzliche Kosten, die auf der Einnahmenseite aber nicht ständig abgegolten werden. Wir fordern deshalb eine faire Finanzierung“, so Pehm.

ORF

Hebammen-Studiengang startet im Herbst

Außerdem brauche es mehr Autonomie für die Fachhochschulen, da diese ein Erfolgsrezept seien, so Pehm, der mittlerweile auch Vizepräsident der Österreichischen Fachhochschulkonferenz ist. Ein Erfolgsrezept soll auch das neue Jahr werden, weshalb schon länger an neuen Angeboten gearbeitet wird. „Es ist an Studienlehrgängen gearbeitet worden und unter anderem war natürlich auch Thema welche Studienrichtungen brauchen wir neu, damit wir uns den gesellschaftspolitischen Problemen auch stellen, und so ist dann natürlich auch der Hebammen-Lehrgang ins Leben gerufen worden“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Ab September ist somit in Pinkafeld die Ausbildung zur Hebamme möglich, die Anmeldung für den neuen Bachelorstudiengang läuft noch bis 31. März.