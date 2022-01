Sternsinger sammeln für Amazonas Regenwald

Laut der Diözese Eisenstadt sind im Burgenland 4.500 Sternsingerkinder unterwegs. Mittwochfrüh sind schon die ersten Sternsinger von Tür zu Tür gezogen. Auch heuer wird die Aktion von zahlreichen Coronavirus-Maßnahmen begleitet – mehr dazu in Sternsingen im CoV-Modus. „Die Leute freuen sich, dass die Sternsinger wieder von Tür zu Tür gehen“, so Veronika Thaller von der Katholischen Jungschar. Es gebe aber auch Alternativen – zum Beispiel, dass die Sternsinger an einem bestimmten Ort in einer Gemeinde anzutreffen sind.

Spenden für Amazonas Regenwald

Die Sternsinger-Aaktion unterstützt insgesamt mehr als 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Diesmal liegt ein Fokus der Aktion darauf, Spenden für den Amazonas Regenwald und die dort lebende indigene Bevölkerung zu sammeln. „Wir versuchen mit diesem Projekt den Regenwald zu schützen, aber auch die Bewohner, die immer mehr unter Druck stehen, die ihre Landrechte verteidigen müssen und eigentlich auch in ihrer Kultur und in ihren Sprachen gefährdet sind“, so Thaller.

Vergangenes Jahr sind mehr als 700.000 Euro durch die Sternsingeraktion im Burgenland zusammengekommen – mehr dazu in Sternsinger: Erfolgreiche Aktion trotz CoV. Heuer sind die Sternsinger noch bis 9. Jänner unterwegs.