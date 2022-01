Weniger Arbeitslose als vor Krisenbeginn

10.228 Menschen waren Ende Dezember im Burgenland arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Dezember 2020 ist das ein Rückgang um 20 Prozent. Auch im Vergleich mit dem Dezember 2019 – als vor Pandemiebeginn – entspricht das einem Minus von fünf Prozent. In Schulung befinden sich im Burgenland aktuell knapp 1.500 Personen.

Rückgang in südlichen Bezirken am stärksten

Am stärksten gehen die Arbeitslosenzahlen in den Bezirken Jennersdorf und Güssing zurück, hier gibt es ein Minus von jeweils 23 Prozent. Frauen profitieren vom Rückgang der Arbeitslosigkeit stärker als Männer. Bei Jugendlichen gibt es einen Rückgang von 28 Prozent, aber auch bei den Älteren ab 50 gibt es ein Minus von 17 Prozent.

107.000 Beschäftigte im Land

Die höchste Zahl an Arbeitslosen gibt es – saisonbedingt – am Bau: Hier suchen 1.800 Personen eine Arbeit. Danach folgt der Handel, wo es – auch Lockdown-bedingt – knapp 1.400 Arbeitslose gibt. Offene Stellen gibt es im Burgenland knapp 1.500 – das sind fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Insgesamt sind aktuell 107.000 Menschen im Burgenland beschäftigt. Das ist ein Plus von vier Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Seit Beginn des Lockdowns im November nehmen im Burgenland mehr als 700 Betriebe Kurzarbeit in Anspruch – für mehr als 5.300 Arbeitnehmer. Rund die Hälfte davon kommt aus dem Tourismusbereich.

In ganz Österreich sank die Zahl der arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer im vergangenen Dezember um 118.541 auf 402.378 Menschen. Das ist ein Minus von 22,8 Prozent.

Schneemann: Auf richtige Maßnahmen gesetzt

Durch die Daten sei die anhaltende Stärke des burgenländischen Arbeitsmarkts bestätigt, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Durch den Landeshauptmann und die Landesregierung sei auf die richtigen Maßnahmen wie zum Beispiel auf den Handwerkerbonus gesetzt worden, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu stärken.