Kulturkalender 2022 mit Sting & Van Morrison

Ein Höhepunkt des Kulturjahrs wird das schon mehrfach verschobene Konzert von Popstar Sting im Schlosspark in Eisenstadt am 15. Juli sein. Im Steinbruch St. Margarethen wird der irische Sänger Van Morrison am 19. Juli gastieren.

Austropopper und Schlagerstars

Einen Tag davor, am 18. Juli, konzertiert Austropop-Legende Reinhard Fendrich ebenfalls im Steinbruch. Und Stefanie Werger wird mit ihrer Abschiedstournee „Langsam wea i miad“ im Mai im Kulturzentrum Eisenstadt auftreten. Schlagerfans können sich unter auf ein Konzert von Roland Kaiser und auf die Starnacht am Neusiedler See, am 3. und 4. Juni auf der Seebühne Mörbisch freuen.

Festivalsommer mit Bockerer, Nabucco und Sissy

Im burgenländischen Festivalsommer wird bei den Schlossspielen Kobersdorf heuer „Der Bockerer“ gezeigt. Musical gibt es bei den Seefestspielen Mörbisch mit „Der König und ich“. Bei Oper im Steinbruch steht Verdis Oper „Nabucco“ auf dem Spielplan und bei JOPERA auf Schloss Tabor wird die Operette „Sissy“ von Fritz Kreisler zu sehen sein. Die traditionellen Passionsspiele St. Margarethen, die im Vorjahr der Pandemie zum Opfer fielen, werden am 26. Mai, zu Christi Himmelfahrt, Premiere feiern.