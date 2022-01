56 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 49 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, 13 davon sind in intensivmedizinischer Behandlung. 1.078 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Johnson-und-Johnson-Vakzin: „Grüner Pass“ läuft ab

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 234.373 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 144.978 Auffrischungsimpfungen wurden bisher durchgeführt. Änderungen gibt es ab Montag für alle, die das Vakzin von Johnson und Johnson erhalten haben: Ohne Auffrischungsimpfung läuft der „Grüne Pass“ ab. Das betrifft rund 75.000 Menschen in Österreich. Das nationale Impfgremium empfiehlt eine Auffrischungsimpfung bereits nach 28 Tagen.