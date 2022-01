Letzte Saison für Miriam Ziegler

Ziegler hatte schon vor dieser Saison entschieden, aufzuhören. Sie sei ein Mensch, der sehr planungsbedürftig sei, so Ziegler. Sie wolle auf die Zeit danach vorbereitet sein. Bei der Eiskunstlauf-Staatsmeisterschaft vor wenigen Tagen war schon ein wenig Abschiedswehmut spürbar. Nach der gelungenen Kür bei ihrem letzten nationalen Wettkampf kullerten der Sportlerin auch ein paar Tränen über das Gesicht.

ORF

Kür bei Olympischen Spielen als großes Ziel

Doch drei große Wettkämpfe stehen vor Zieglers Karriereende noch auf dem Programm: die EM im Jänner, die WM im März und die Olympischen Spiele in Peking. Dort will sich Miriam Ziegler mit ihrem Paarlauf-Partner Kiefer noch einen Traum ihrer Sportlerkarriere erfüllen: die Teilnahme bei einer Kür auf olympischem Eis. Sie sei schon dreimal dabei gewesen, aber noch nie eine Kür gelaufen, so Ziegler. Doch das sei etwas, was sie gemeinsam mit Kiefer schaffen könne.

ORF

Das Olympiaticket hatten sich die österreichischen Paarläufer bei der WM im Vorjahr gesichert. Seither war das Training von Verletzungen und anderen Widrigkeiten geprägt. Trotzdem ist die Stooberin jetzt optimistisch. „Wir hoffen, dass wir ab jetzt ohne Stolpersteine bis zum Rest der Saison durchkommen“, so Ziegler.

Ziegler will dem Eiskunstlauf treu bleiben

Nach der WM im März ist für Ziegler dann Schluss mit dem Leistungssport. Der Eiskunstlauf soll aber Teil ihres Lebens bleiben. In welcher Form – ob am Eis oder als Funktionärin im Hintergrund – müsse sie für sich erst noch herausfinden.