2021: So wenige Verkehrstote wie noch nie

Das Burgenland habe nicht nur die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten seit Bestehen der Unfallstatistik erreicht, sondern auch die niedrigste Anzahl, die es je in einem Bundesland gab, sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der österreichweit niedrigste Wert war bisher neun, erreicht von Vorarlberg im Jahr 2015. Die bisher niedrigste Anzahl an Verkehrstoten verzeichnete das Burgenland im Jahr 2018 mit 13.

Österreichweit 359 Verkehrstote

Weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen seien aber wichtig, um dem Ziel „null Verkehrstote“ noch näherzukommen, hieß es vom VCÖ. Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten von 344 im Jahr 2020 auf 359 im Vorjahr gestiegen. Das sei aber die zweitniedrigste Opferzahl seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1950, hieß es vom Innenministerium – mehr dazu in 2021 forderte 359 Verkehrstote.