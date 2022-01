Silvesterstimmung trotz Einschränkungen

„Wir sind alle glücklich, endlich wieder zu feiern“ – so oder so ähnlich lautete der Tenor bei den Silvesterfeiern in Klingenbach, Weiden am See, Hornstein und Eisenstadt, bei denen ORF-Burgenland-Reporterin Kristina Buconjic dabei war. Es sei schön, bedient zu werden und nicht kochen zu müssen, meinte eine Lokalbesucherin. Gerade nach den langen Monaten, in denen man viel zu Hause gewesen sei, sei es schön sich wieder einmal schön anzuziehen. Lokalbesuche waren nur für Geimpfte und Genesene möglich.

Auch die vorverlegte Sperrstunde, mit der die Gastronomie keine Freude hatten, trübte die Stimmung nicht wirklich. Es gab zwar vereinzelt Unverständnis unter den Lokalbesuchern, aber die meisten zeigten sich pragmatisch: „Wir gehen nach Hause und feiern dort weiter.“