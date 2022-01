In Kitzladen (Bezirk Oberwart) brannte eine Thuje und in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) eine Mülltonne, hieß es aus der Landessicherheitszentrale. In Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) gab es einen Flurbrand.

Auto überschlug sich: Zwei Verletzte

In Markt Allhau (Bezirk Oberwart) wurden zwei Personen verletzt, als sich ein Auto überschlug. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Außerdem mussten einige Alkoholisierte ins Krankenhaus gebracht werden.