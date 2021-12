ORF überträgt Neujahrsmesse aus Bischofshof

Am ersten Tag im neuen Jahr wird das Hochfest der Gottesmutter Maria gefeiert. Zum ersten Mal wird eine Messe aus dem Eisenstädter Bischofshof live übertragen. Damit öffne sich der Bischofshof auch und zeige den Gläubigen, wie die Hauskapelle aussehe, sagte Generalvikar Michael Wüger. Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics zelebriert die Messe in der Hauskapelle.

Heiliger Josef als Wegweiser

Die Bischofskapelle wurde 2012 im Zuge einer Generalsanierung erneuert. Sie ist dem heiligen Josef geweiht. Ein Glasbild im Altarraum zeigt ihn mit einem Stab in der Hand. Man könne den Heiligen als Wegweiser hin zum Weihnachtsgeheimnis sehen, so Wüger. Nur eine kleine Gruppe Gläubiger wird in der Kapelle dabei sein, alle anderen können via ORF III und Radio Burgenland ab 10.00 Uhr mitfeiern.