Sternsinger aus dem Burgenland beim Bundespräsidenten

Es sei „unheimlich wichtig, dass die Aktion auch in diesem Jahr trotz Pandemie stattfinden kann“, so Van der Bellen. Die Gruppe aus der kroatischsprachigen Gemeinde überbrachte dem Staatsoberhaupt den Segen zweisprachig, in Deutsch und Kroatisch. „Mit den Geldern der Sammlung wird vor Ort geholfen, gemeinsam mit ansässigen Initiativen. Nachhaltig“, so Van der Bellen. „Die Spenderinnen und Spender, habe ich gehört, werden auch als ‚vierter König‘ bezeichnet. Das zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt und das Zusammenwirken aller Menschen ist. Gerade in einer Krise“, betonte der Bundespräsident.

Die fünf jungen Sternsinger aus Neudorf freuten sich über die Wertschätzung des Bundespräsidenten und übergaben ihm und seiner Frau Geschenke: Sternsingertee und -kekse, Fairtrade-Produkte zum Naschen und ein Porträt eines indigenen Buben aus Amazonien.

Unterstützung für indigene Völker

Inhaltlicher Schwerpunkt der Sternsingeraktion 2022 ist die Unterstützung indigener Völker im brasilianischen Regenwald, die mit ihrer Lebensweise den Regenwald gegen Ausbeutung und Zerstörung verteidigen. Dabei gehe es um rechtliche Absicherung ihrer Territorien, medizinische Betreuung und Bildung. Den Regenwald als „grüne Lunge der Erde“ zu erhalten sei zugleich Schutz des Weltklimas, heißt es seitens der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar.