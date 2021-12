Omikron: Diagnose durch Mutationsscreening

Alle behördlich angeordneten PCR-Tests werden einem Mutationsscreening unterzogen. Dieses Screening erfolgt über die Schmelzkurvenanalyse – vereinfacht gesagt wird die Probe dabei erhitzt. Das Virus reagiert unterschiedlich auf Temperaturerhöhungen. Dadurch lässt sich ablesen, ob eine Mutation vorliegt oder nicht. Im Regelfall gibt es innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis.

Der Schwachpunkt: neue Virusvarianten können so nicht entdeckt werden – dazu braucht es weiter die wesentlich aufwendigere Sequenzierung – also die Analyse des gesamten Genstranges, die bis zu drei Wochen dauern kann. Wie gut die Impfungen gegen Omikron schützen, wird mit Hochdruck erforscht – empfohlen wird aber in jedem Fall sich die dritte, sogenannte Booster-Impfung, zu holen.

Land weitet Impfangebot für Kinder und Jugendliche aus

Das Land Burgenland möchte unterdessen sein Impfangebot für Kinder und Jugendliche ausweiten. Seit Ende November sind die Fallzahlen in der Gruppe der fünf bis 14-Jährigen im Burgenland rapide gesunken – laut dem Koordinationsstab des Landes gibt es hier einen direkten Zusammenhang mit der Impfrate in dieser Altersgruppe.

Anfang Dezember, zum Start der Impfung für Fünf- bis Elfjährige, lag die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Gruppe noch bei mehr als 1.000 Fällen. Mittlerweile hat sich das bei 183 Fällen eingependelt – nicht höher als in anderen Altersgruppen. Ab 9. Jänner soll es in den Impf- und Testzentren des Landes – zusätzlich zum bestehenden Dienstag mit Anmeldung – am Sonntagnachmittag eine eigene Impfstraße für Fünf- bis Elfjährige ohne Voranmeldung geben. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.