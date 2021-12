Mehr Müll nach den Feiertagen

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltdienstes Burgenland heißt es derzeit wieder kräftig zupacken. Bereits in der Früh werden Restmülltonnen entleert. Bis zu seinem Dienstschluss bewegt ein Mitarbeiter rund 700 Mülltonnen, mit einem Gesamtgewicht von rund 12.000 Kilogramm. Daher ist es wichtig, dass die Mülltonnen griffnahe auf dem Gehsteig abgestellt werden, besonders dann, wenn Schnee liegt, sagt Helmut Pfeiffer vom UDB.

Keine heiße Asche in Mülltonne geben

Das Restmüllaufkommen ist zu Weihnachten nicht unbedingt größer als sonst, allerdings fallen mehr Altpapier und Kartonagen an. Auch mehr Biomüll wird entsorgt und das ist bei Minusgraden mitunter komplizierter, erklärte Pfeiffer. Wichtig wäre, dafür zu sorgen, dass die Mülltonne so platziert wird, dass der Müll nicht anfriert, denn dass bringe wieder mehr Arbeit für die Mitarbeiter des Umweltdienstes, so Pfeiffer.

UDB-Mitarbeiter Bernd Schuster warnt eindringlich davor heiße Asche in die Mülltonne zu leeren, denn in Folge könnte auch der Inhalt des Müllsammel-Lkws zu brennen beginnen und das würde wiederum einen Schaden im sechsstelligen Eurobereich ergeben.

Abfuhrtermine auch während der Feiertage

Die Abfuhrtermine werden auch während der Weihnachtsfeiertage garantiert. Sollte es allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie zu Personalausfällen kommen, werden in erster Linie die Bio und Restmülltonnen entleert und die Entsorgung des Altpapiers wird aufgeschoben, hieß es vom Umweltdienst Burgenland.