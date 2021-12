Der Lenker war mit seinem Auto von Neusiedl am See kommend in Richtung Eisenstadt unterwegs und überholte dabei im Gemeindegebiet von Purbach eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Burgenland.

Der Mann war mit durchschnittlich 185 km/h unterwegs, der Höchstwert lag sogar bei 204 km/h. Der Lenker wird beider Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung angezeigt.