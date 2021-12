Chronik

Wohnwagen in Rechnitz im Vollbrand

Die Feuerwehr Rechnitz ist am Samstag gleich zwei Mal ausgerückt. Um 3.00 Uhr gab es Brandalarm in einem Rechnitzer Unternehmen, der sich als Täuschungsalarm rausstellte. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnwagenbrand gerufen.