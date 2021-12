Zwei Todesfälle und 40 Neuinfektionen

Ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart und eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 562.

1.039 (+33) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 30.588 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 31.584.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 233.595 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 140.099 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Coronavirus: Regeln für Weihnachten

Über die Weihnachtsfeiertage hat die Regierung die Coronavirus-Maßnahmen zwar gelockert, aufgrund der bevorstehenden Omikron-Welle gelten aber demnächst trotzdem strenge Regeln – mehr dazu in Weihnachten und das Coronavirus.

BITZ: Testen und Impfen auch über die Feiertage

Die BITZ bieten auch während der Weihnachtsfeiertage die Möglichkeit zu COVID-19-Impfung sowie zu PCR- und Antigen-Testung – mehr dazu in BITZ: Testen und Impfen auch über die Feiertage.

CoV-Ampel: Burgenland auf gelb geschaltet

Die Coronavirus-Kommission hat das Burgenland am Donnerstag auf gelb geschaltet – das bedeutet ein mittleres Risiko. Mit Jahreswechsel erwartet die Kommission aber in ganz Österreich steigende Fallzahlen – mehr dazu in CoV-Ampel: Burgenland auf gelb geschaltet.

ORF-Impflotterie: Haus, Auto und Küche

Über zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben bei der ORF-Impflotterie mitgemacht. Jede und jeder Geimpfte konnte sich bis Montag beteiligen. Der Hauptpreis, ein Fertigteilhaus, ging an eine erst 18-jährige Schülerin aus Salzburg – mehr dazu in Salzburgerin gewinnt Haus bei ORF-Impflotterie. Einen weiteren Hauptpreis gewann eine Krankenschwester aus Siegendorf: ein E-Auto im Wert von 62.120 Euro. Der Gewinn löste Jubel und Freudentränen aus – mehr dazu in ORF-Impflotterie: Siegendorferin gewinnt E-Auto. Einen weiteren Hauptgewinn – eine Küche samt Essbereich im Wert von 12.000 Euro – ging an eine Niederösterreicherin – mehr dazu in ORF-Impflotterie: Hauptpreis für Mostviertlerin.