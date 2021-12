Ex-SVM-Stürmer Bürger wechselt nach Pinkafeld

Bürger spielte zuletzt für dem SV Lafnitz in der zweiten Liga. Er ist mit 58 Treffern erfolgreichster Torschütze des SV Mattersburg in der Bundesliga und spielte auch zwei Mal im Nationalteam. Mit dem Schritt nach Pinkafeld kehrt Bürger in den Amateur Fußball zurück.

„Hier soll der 1,87 Meter große Sturmtank mit seiner Torgefahr für Erfolgserlebnisse in der Offensive sorgen. Besonders erfreut ist man beim SCP, diese Position mit einer regionalen Lösung besetzen zu können“, schreibt der Verein auf Facebook. Dies betonte auch SCP-Obmann Mario Windhofer, der auch gleichzeitig dem Obmann des SV Licht-Loidl Lafnitz, Bernhard Loidl, für die Ermöglichung des Transfers dankte: „Wir freuen unser sehr, dass sich Patrick nach sehr guten Gesprächen über die Ausrichtung und Ziele unseres Vereines für uns entschieden hat. Beide Seiten streben eine längere Zusammenarbeit an.“