13,5 Millionen Euro für „Licht ins Dunkel“

Wie jedes Jahr gab es Unterstützung zahlreicher Prominenter und Gardesoldatinnen und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres, die den ganzen Tag im Callcenter im A1-Headquarter an den Spendentelefonen mithalfen. Der Betrag kommt traditionell zur Gänze Menschen mit Behinderung und Familien und Kindern in Not in Österreich zugute.

Weihnachten im Landesstudio Burgenland

Von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr wurde in die ORF-Landesstudios geschaltet, so auch in das Burgenland, wo prominente Gäste, interessante Talks, berührende Geschichten, engagierte Spenderinnen und Spender, einzigartige Initiativen, musikalische Darbietungen sowie Beispiele, wie und wo überall im ganzen Land geholfen wird, gezeigt wurden. „Für ‚Licht ins Dunkel‘ arbeiten zu dürfen, ist der schönste Job der Welt. Weil was kann es Sinnvolleres geben, als auf die Schicksale jener Menschen hinzuweisen, die unsere Hilfe brauchen? Und was kann es Schöneres geben, als zu sehen, wie großzügig und großherzig die Burgenländerinnen und Burgenländer sind? Im ‚Licht ins Dunkel Studio‘ wurde ich überdies von wunderbaren Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die auch alle mit Herzblut dabei waren“, sagte „Licht ins Dunkel“-Botschafterin und -Moderatorin Patricia Schuller.

Licht ins Dunkel Burgenland Musikverein Weinland: „Süßer die Glocken nie klingen“ | Hilfsmittel für Lenny aus Schattendorf | Geschäftsführerin Eva Radinger über den Verein „Licht ins Dunkel“ | Adventmusi: „Jingle Bell Rock“ | Burgenland-Handtuch von Vossen | Bürgermeister Steiner über die Taufe des Eisenstädter Stadtweins | Adventmusi: „Winter Wonderland“ | Bischof Zsifkovits über Weihnachten | Flötentrio Illmitz: „Gloria in Excelsis Deo“ | Tobias aus Oberösterreich ist Friedenslichtkind | Überbringung des Friedenslichts | Hornensemble Mattersburg: „Aufzug der Mohren“ | BVZ-Chefredakteur Stefanitsch über die Zeitung | Saxissimo: „Santa Claus Is Coming To Town“ | Koordinatorin Pauer-Gerbavsits zieht Zwischenbilanz | „Joy To The World“ vom Bläserquintett Bezirk Jennersdorf | Übergabe der Spende von Spar | Versteigerung für den guten Zweck | Landeshauptmann Doskozil (SPÖ) im Gespräch | Burgenlands Landeshymne neu interpretiert | Weinpicknick für „Licht ins Dunkel“ vom Weinquartett Donnerskirchen | Musikstück des Janoska Ensembles | Autohaus Weintritt hilft | Janoska Ensemble: „Ave Maria“ und „Libertango“ | Spende von Energie Burgenland | Saxissimo: „Swinging Tree“ | Entspannungsraum für das Haus St. Stephan | Caritas-Burgenland-Direktorin Melanie Balaskovics im Gespräch | Bläserquintett: „Carol Of The Bells“ | Spendenübergabe der Woschitz Group | Posaunenquartett: „Winter Wonderland“ | ÖZIV-Präsident Hans-Jürgen Groß über Inklusion | Hornensemble Mattersburg: „Weihnachtsmedley“ | Buchhandlung Knotzer spendet | Holzbläser Illmitz: „Mary’s Boychild“ | ORF-Landesdirektor Herics über „Licht ins Dunkel“ | Musikverein Weinland: „Es wird scho glei dumpa“ | Gespräch mit Elisabeth Pauer-Gerbavsits | Müllendorfer Adventmusi: „Stille Nacht“

„Wir erleben bereits das zweite Jahr der Pandemie und auch in diesen schwierigen Zeiten war die Unterstützung für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, überwältigend. Es ist eine riesige Freude zu sehen, wie die Burgenländerinnen und Burgenländer Solidarität leben. Es ist auch ein Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Danke an alle Spenderinnen und Spender“, so „Licht ins Dunkel“-Burgenland-Koordinatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits.

Vertreter der Politik, der Kirche und Co. zu Gast

Natürlich waren auch heuer wieder einige Vertreter des Landes und der Politik zu Gast. Neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner, haben in der heurigen Sendung auch wieder Kirchenvertreter der katholischen und der evangelischen Kirche, Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Robert Jonischkeit mit Patricia Schuller über die Aktion und Weihnachten gesprochen.

Zahlreiche Spender brachten Spendenschecks vorbei

Wie jedes Jahr brachten viele Großspender auch heuer ihre Spendenschecks bei Patricia Schuller vorbei. Das ganze Jahr über sammelten sie im Zuge diverser Aktionen Geld für „Licht ins Dunkel“. Das Weinquartett rund um die Donnerskirchener Winzer Sepp Bayer, Andi Liegenfeld, Hans Neumayer und Leo Sommer gehören ebenso zu den Stammgästen, wie etwa die Energie Burgenland oder die Woschitz Group.

Online-Auktion des Landes

80.273 Euro brachte allein die Online-Auktion des Landes zu Gunsten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ ein. Insgesamt wurden 115 Objekte versteigert. Der höchste Betrag wurde bei dem Los „Bordeaux war gestern, Burgenland ist heute – 24 große Weine aus dem Burgenland“ mit 15.000 Euro erzielt. „Ein großes Dankeschön gilt allen, die mitgesteigert und die Objekte zur Verfügung gestellt haben, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Land Burgenland, die diese Aktion organisiert haben. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer ein großes Herz haben, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen“, so Doskozil.

Die Idee zur Online-Auktion entstand im Vorjahr, weil die traditionelle „Licht ins Dunkel“-Gala von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte.

Auch nach dem 24. Dezember kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 mittels Anrufs oder SMS sowie im Internet unter Licht ins Dunkel weiter gespendet werden. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF Teletext auf Seite 680.

Bischof Zsifkovits über Weihnachten

Weihnachtsbotschaft von Superintendent Jonischkeit

ORF-Impflotterie: Wer impft, gewinnt

Während des gesamten Tages wurden die Preisträgerinnen und Preisträger der zehn Hauptpreise der ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt“ bekanntgegeben. Einen der Hauptpreise gewann die Krankenschwester Melanie Koch aus Siegendorf. Der Gewinn ist eine Elektroauto im Wert von 62.120 Euro, das Jubelschreie und Freudentränen auslöste – mehr dazu in ORF-Impflotterie: Siegendorferin gewinnt E-Auto. Robert Zeichmann aus Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gewann bei der ORF-Impflotterie einen Smart-TV im Wert von 1.000 Euro – mehr dazu in ORF-Impflotterie: Klingenbacher gewinnt Fernseher.

Eine Gewinnerin aus Niederösterreich darf sich über eine Maßküche freuen – mehr dazu in ORF-Impflotterie: Hauptpreis für Mostviertlerin. Knapp vor 18.00 Uhr wurde die Gewinnerin des Hauptgewinns verlautbart: Eine 18-jährige Salzburgerin freut sich über ein neues Traumhaus – mehr dazu in Salzburgerin gewinnt Haus bei ORF-Impflotterie.

AD | Impflotterie: Verlosung Platz 2

ORF-Impflotterie: Klingenbacher gewinnt Fernseher Geimpfte hatten bis Anfang der Woche die Möglichkeit, sich für die ORF-Impflotterie anzumelden. Die Ziehung unter notarieller Aufsicht fand bereits statt und die ersten Preise werden schon ausgeliefert – darunter ein riesiger Fernseher, der nach Klingenbach ging.

Die Lose wurden am 21. Dezember unter notarieller Aufsicht gezogen. Der Logistikpartner der ORF-Impflotterie, die Österreichische Post AG, die sämtliche Versand- und Verpackungskosten übernahm, stellte die Preise CO2-neutral den Gewinnerinnen und Gewinnern zu und sorgte dafür, dass der jeweilige Preis am 24. Dezember bei den Gewinnerinnen und Gewinnern ankam. Insgesamt wurden von Österreichs Wirtschaftstreibenden mehr als 1.700 Preise für die ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt“ zur Verfügung gestellt.