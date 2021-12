Weihnachten mit „Licht ins Dunkel“

Die Burgenländerinnen und Burgenländer zeigten im Vorjahr trotz der Coronavirus-Krise große Solidarität. Knapp 720.000 Euro wurden aus dem Burgenland für „Licht ins Dunkel“ gespendet. Mit diesen Spenden werden Behinderten- und Sozialvereine unterstützt und auch Familien, die in Notsituationen geraten und von Armut betroffen sind. Insgesamt konnte mit dem „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds österreichweit 4.500 Familien und mehr als 14.000 Kinder geholfen werden.

Im Burgenland wurden mit den Spenden 19 Projekte gefördert – z.B. wurde die neue Küche der Wohngemeinschaft von Pro Juventute in Oberschützen mitfinanziert, auch das Kinderdorf in Pöttsching wurde unterstützt – bei der Finanzierung von Therapien oder Nachhilfestunden für Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen.

Weihnachtliche Sendung mit vielen Gästen

Die Spenden werden auch heuer wieder dringend benötigt, denn die anhaltende Coronavirus-Pandemie trifft viele Familien und besonders alleinerziehende Mütter. In den „Licht ins Dunkel“-Sendungen aus Eisenstadt werden Hilfsprojekte vorgestellt und auch zahlreiche Spender erwartet. Patricia Schuller wird durch die Sendungen führen – zu Gast sind unter anderen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und der neue Superintendent Robert Jonischkeit. „Licht ins Dunkel“ aus dem Landesstudio Eisenstadt ist am Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr auf ORF 2B zu sehen – mehr dazu auf Regionales Programm und besonderer Film.

Impflotterie: 1.700 Preise ausgespielt

Bei der ORF-Impflotterie wurden rund 1.700 Preise ausgespielt – von Hotelgutscheinen bis zu Thermeneintritten – auch ein Haus, E-Autos und eine Küche wurden verlost. Ein Fernseher wurde bereits in Klingenbach übergeben – mehr dazu in ORF-Impflotterie: Klingenbacher gewinnt Fernseher. Ob sich eine Burgenländerin oder ein Burgenländer über einen Hauptpreis freuen darf, wird am Heiligen Abend zwischen 17.00 und 18.00 Uhr bei der „Licht ins Dunkel“-Sendung auf ORF 2 bekanntgegeben. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden in den kommenden Tagen postalisch verständigt.