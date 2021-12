ORF-Impflotterie: Siegendorferin gewinnt E-Auto

Das Weihnachtsfest ist für Melanie Koch ein besonders schönes. Die 30-jährige renoviert ihr Elternhaus in Siegendorf. Das kostet eine Menge Geld. Um ein neues Auto muss sich Melanie Koch nun nicht kümmern. Die „Licht ins Dunkel“-Botschafterin des Burgenlandes, Patricia Schuller, überraschte die Siegendorferin mit dem Gewinn, legte ihr eine Augenbinde an und leitete sie zum schneeweißen Elektroauto, das in der Einfahrt vor dem Haus parkte.

Melanie Koch konnte ihr Glück nicht fassen, als sie die Augenbinde abnahm. Vor der ersten Ausfahrt, machte Roland Punzengruber vom Autohaus Hyundai eine kurze Einschulung mit der Gewinnerin. „Der Hyundai Ioniq 5 hat 305 PS, eine Reichweite von mehr als 400 km, Allradantrieb und eine 800 Volt Ladetechnologie serienmäßig. Das heißt in fünf Minuten kann man 100 Kilometer Reichweite laden“, so Punzengruber.

Zu Weihnachten im Dienst

Die Impfnachweise der Gewinnerinnen und Gewinner der ORF-Impflotterie wurden überprüft. Melanie Koch erhielt ihren dritten Stich gegen das Coronavirus am 20. November 2021. Während der Weihnachtsfeiertage versieht die Krankenschwester ihren Dienst in einem großen Krankenhaus in Wien. „Es ist keine Frage, dass wir viel, viel leisten und viel Kraft und Durchhaltevermögen brauchen. Wir sind für die Patienten da und das ist das Wichtigste“, so Melanie Koch.

1.700 Preise

Bei der ORF-Impflotterie wurden insgesamt etwa 1.700 Preise verlost. Ein Einfamilienhaus gewann eine 18-jährige Salzburgerin. Eine Gewinnerin aus Niederösterreich darf sich über eine Maßküche freuen. Alle Preise wurden am 21.12.2021 unter notarieller Aufsicht im ORF Zentrum in Wien mittels digitaler Zufallslosung verlost.