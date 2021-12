ORF-Impflotterie: Klingenbacher gewinnt Fernseher

Robert Zeichmann aus Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gewann bei der ORF-Impflotterie einen Smart-TV im Wert von 1.000 Euro. Er freute sich riesig als „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin Elisabeth Pauer mit dem Preis vor der Tür stand, denn sein Fernseher beginne gerade Mucken zu machen, und er habe bereits überlegt, sich einen neuen zuzulegen. Das ist nun nicht mehr notwendig. Zeichmann ist bereits dreimal geimpft und „Wer impft – gewinnt!“, so das Motto der ORF-Impflotterie.

ORF

1.700 Preise ausgespielt

Rund 1.700 Preise wurden in der ORF-Impflotterie ausgespielt – von Hotelgutscheinen bis zu Thermeneintritten – auch ein Haus, E-Autos und eine Küche wurden verlost. Ob sich eine Burgenländerin oder ein Burgenländer über einen Hauptpreis freuen darf, wird am Heiligen Abend zwischen 17.00 und 18.00 Uhr bei der „Licht ins Dunkel“-Sendung auf ORF 2 bekanntgegeben. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden in den kommenden Tagen postalisch verständigt.