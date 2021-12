Kedl-Skulpturen aus Innenhof gestohlen

Im vierten Bezirk in Wien hat Talos Kedl sein Stadtatelier. Aus dem Innenhof wurden fünf große Kupferplastiken und eine Bronzeskulptur gestohlen, die zwischen 80 Zentimeter und fast zwei Meter groß sind, so der Künstler. „Da müssen Leute wirklich gezielt gekommen sein, die auf der einen Seite gewusst haben, wo sie was holen, und auf der anderen Seite, wie sie diese Arbeiten abtransportieren können“, so Kedl. Es wurde auch versucht, in Kedls Atelier einzubrechen, das sei aber nicht gelungen.

Fotostrecke mit 5 Bildern Dieter Mandl Talos Kedl Talos Kedl Talos Kedl Talos Kedl

Sorge um Skulpturen aufgrund des Materials

Der Bildhauer fürchtet, dass seine Arbeiten zerstört werden könnten, weil es die Diebe auf das Material abgesehen hätten. Der ideelle Verlust ist für ihn enorm, aber auch der finanzielle. Das Landeskriminalamt Wien bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um rund 100.000 Euro handelt. Es gibt laut Kedl noch keine Hinweise auf die Täter: „Die Parteien, die sonst im Haus wohnen, sind alle befragt worden und es hat niemand etwas gehört oder mitbekommen. Das verwundert uns nach wie vor selber.“ Die Ermittlungen laufen.

Zweckdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamt Wien erbeten unter 01 31310-33800.