57 Neuinfektionen

30.328 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 31.356. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 45 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich elf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.109 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

232.411 BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 232.411 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 217.658 Personen sind zweimal geimpft. 134.455 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 132,10.

Mehr als die Hälfte der Schüler ab 12 ist geimpft

Mehr als die Hälfte aller österreichischen Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren ist – mit Stand Ende November – zumindest ein Mal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Daten der Statistik Austria hervor, die jetzt veröffentlicht wurden. Am höchsten ist der Anteil mit 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren im Burgenland. Die niedrigste Quote in dieser Gruppe weist Oberösterreich mit 45 Prozent auf.

Die Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) bieten auch während der Weihnachtsfeiertage die Möglichkeit zur Covid-19-Impfung sowie zu PCR- und Antigen-Testung. Bei der Kinderimpfung bittet der Koordinationsstab Coronavirus um eine Terminbuchung unter Burgenland impft. Weitere Impfmöglichkeiten gibt es bei den burgenländischen niedergelassenen Ärzten. Neben den BITZ bieten auch die burgenländischen Apotheken die Möglichkeit eines PCR- oder Antigen-Tests.