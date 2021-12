Högerl ist Burgenlands Journalistin des Jahres

Högerl hat bereits von 2005 bis 2008 im Burgenlandbüro der APA mitgearbeitet, bis sie 2009 Redakteurin der APA-Innenpolitik wurde. Davor hatte sie als freie Journalistin für burgenländische Regionalmedien, „WirtschaftsBlatt“, „Medianet“ und weitere Fachpublikationen gearbeitet. Högerl wird vom Branchenmagazin für ihre Vielseitigkeit gelobt.

APA/ROBERT JAEGER

Högerl hat auch Auslandserfahrung vorzuweisen: Sie war für die APA in Brüssel sowie am Reuters Institute der Uni Oxford. Högerl schloss 2017 ihr Doktoratsstudium am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien ab. Als Österreichs „Journalist des Jahres“ wurde Falter-Chefredakteur Florian Klenk ausgezeichnet, der ORF ist wie im Vorjahr zur Redaktion des Jahres gewählt worden – mehr dazu in ORF erneut Redaktion des Jahres.