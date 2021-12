Zwei Todesfälle – 20 Neuinfektionen

30.231 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 638. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 31.299. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 46 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich elf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.097 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

232.245 BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 232.245 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 217.402 Personen sind zweimal geimpft. 133.272 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 133,10.