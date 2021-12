Hartberg holt Patrick Farkas

Patrick Farkas kehrt aus der Schweiz zurück. Für den 29-jährigen Oberdorfer (Bezirk Oberwart) ist sein Engagement bei FC Luzern nach einem halben Jahr zu Ende. Farkas, der nach acht Jahren beim SV Mattersburg und anschließend vier Jahren bei Red Bull Salzburg zum Schweizer Cupsieger gewechselt war, wurde dort nicht wirklich heimisch. Am Sonntag wurde der Abwehrspieler als Neuzugang beim Tabellen-Achten TSV Hartberg präsentiert.

Zum einen hatte Luzern einen schlechten Saisonstart, zum anderen fehlte der Südburgenländer wochenlang wegen einer Bänderverletzung. So kam Farkas nur zu zehn Einsätzen beim Tabellenletzten der Schweizer Super League. Jetzt zog Farkas die Reissleine, verabschiedete sich bei Luzern und wechselte in die österreichische Bundesliga.

Legionäre Trimmel und Haring im Einsatz

Fixkräfte in ihren Teams sind dagegen der Mannersdorfer Christopher Trimmel bei Union Berlin und der Siegendorfer Peter Haring bei Heart of Midlothian. In der Deutschen Bundesliga gewann Union Berlin bei Aufsteiger Bochum mit 1:0. Trimmel, der Kapitän des Tabellen-Siebenten, spielte durch.

In der Schottischen Premiership gewann Heart of Midlothian bei Dundee mit 1:0 – auch Haring stand des gesamte Spiel auf dem Feld. Die Mannschaft des Siegendorfers bleibt hinter den Rangers und hinter Celtic Tabellendritter. Übrigens für Haring gibt es keine Weihnachtspause – sein Verein spielt noch am 26. und 29. Dezember, sowie am 3. Jänner.