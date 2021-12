Jahresrückblick: „Das war 2021“

100 Jahre Burgenland – dieses runde Jubiläum hat uns heuer in vielerlei Hinsicht begleitet: politisch ebenso, wie kulturell und gesellschaftlich. Deshalb hat sich der ORF Burgenland entschlossen den Jahresrückblick auf der Friedensburg Schlaining zu produzieren. Die Größe der Burg wurde allerdings zur logistischen Herausforderung auf drei Etagen.

ORF

„Wir haben uns für diese Produktion verschiedene Locations ausgesucht, die thematisch zu den jeweiligen Themen im Jahresrückblick passen. Das bedeutet aber jedes Mal umbauen, das ganze Equipment über drei Etagen schleppen. Das gesamte Team leistet hervorragende Arbeit und ich denke, das wird eine spannende Geschichte“, so Sendungskoordinator Andreas Riedl.

Ereignisse des Jahres kompakt zusammengefasst

In 45 Minuten werden die bestimmenden Ereignisse des Jahres noch einmal zusammengefasst und analysiert – von ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger. „Eine unserer Schlagzeilen lautet ja Politik trotz Corona – da sind schon die zwei Themen abgesteckt. Das Coronavirus hat uns auch heuer natürlich stark beschäftigt und sich auch auf die Politik ausgewirkt“, so Schneeberger.

ORF

Politisch sei es heuer im Burgenland ruhiger zugegangen. „Die bundespolitischen Turbulenzen haben sich nicht so sehr in das Burgenland niedergeschlagen. Wir werden uns aber trotzdem im Jahresrückblick ansehen, was so die Highlights des Jahres waren, wo es zwischen den Parteien gerieben hat und werden versuchen, da auch eine Bilanz über dieses politische Jahr zu ziehen“, sagte Schneeberger.

ORF

Als Gäste auf der Friedensburg Schlaining begrüßt das Moderatoren-Duo Raphaela Pint und Martin Ganster unter anderem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.